Мать оставила малолетнего ребенка в столовой и ушла устраиваться на работу

Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Мать оставила малолетнего ребенка в заведении общественного питания и ушла устраиваться на работу. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы прокуратуры по российской столице. Известно, что инцидент произошел в столовой, расположенной по улице Электродная. Мальчика, находившегося без сопровождения взрослых, обнаружили местные сотрудники. Сейчас полиция установила личность злоумышленницы. Ей оказалась женщина 1983 года рождения. Она пояснила, что не могла ни с кем оставить сына, поэтому временно оставила его в "подходящем месте".

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение женщины, оставившей ребенка-инвалида без присмотра, к установленной законом ответственности на контроле. пресс-служба прокуратуры Москвы

Из России в Южную Корею экстрадирован разыскиваемый по каналам Интерпола.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы