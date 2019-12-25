Мать из Ленобласти задолжала дочери 700 тыс.рублей по алиментам

В рамках дела были применены меры принудительного взыскания, включая исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

В Кингисеппском районе мать погасила задолженность по алиментам только после достижения ее дочерью совершеннолетия.

Женщина выплачивала алименты непостоянно, и к моменту, когда ребенку исполнилось 18 лет, долг составлял 730 тысяч рублей. Она была уверена, что выполнила свои родительские обязательства.

Однако судебные приставы с этим мнением не согласились и начали исполнительное производство. В рамках дела были применены меры принудительного взыскания, включая исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

Работник службы нашел должника через социальные сети и вступил с ним в контакт. После беседы женщина полностью оплатила оставшуюся сумму.

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Фото: Piter.TV