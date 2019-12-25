Мастиф едва не загрыз 3-летнюю девочку в квартире на Северном проспекте

Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии с укушенными ранами век и лица.

Полиция Петербурга расследует обстоятельства травмирования 3-летней девочки. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, ребенка покусала собака.

Инцидент произошел вечером 12 августа в одной из квартир дома на Северном проспекте. Около 19:30 на девочку 2018 года рождения напал мастиф.

Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали укушенные раны век и лица.

Семья, в которой проживает ребенок, полная и благополучная, на учете не состоит. По факту случившегося заведут административное делопроизводство.

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