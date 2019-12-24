Мастер-класс Ирины Хакамады "Драйв, кайф и карьера"

Только для женщин!

Мастер-класс легендарной Ирины Хакамада, экономиста, журналиста и публициста. "Драйв, кайф и карьера" – вот о чем хочет поговорить Хакамада на встрече для своих (то есть, для женщин. Только для женщин!).

Легендарный мастер-класс Ирины Хакамада о том, как быть эффективными, оставаясь при этом свободными, а самое главное — счастливыми, о женском и мужском лидерстве, об умении вести деловые переговоры, о том, как совмещать карьеру и семью, как начать новую жизнь в любом возрасте и многом другом.



На мастер-классе вы научитесь соединять в своей жизни кайф (то есть то, что приносит удовольствие), драйв (постоянный источник энергии, которую дает самореализация) и карьеру (профессионализм приведет к свободе). Возраст при этом не имеет никакого значения.

Цена билетов: от 3000 рублей

Место: КЗ "Колизей", Невский проспект, 100

Фото: предоставлено организаторами