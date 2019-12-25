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В массовом ДТП в Выборгском районе погиб водитель
Сегодня, 20:16
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nadezhda_sib

В массовом ДТП в Выборгском районе погиб водитель

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Пожилой водитель наехал на стоящий автомобиль.

На трассе А-118 произошло смертельное ДТП. Участниками аварии стали четыре автомобиля. О происшествии сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент случился около 18:35 на 9-м км автодороги. Водитель "ВАЗ" врезался в стоящий автомобиль, после чего произошло столкновение с еще двумя машинами. В результате ДТП мужчина 1945-го года рождений, управляющий отечественным авто, скончался до приезда бригады скорой помощи.

На месте работают правоохранители. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на перекрестке Пражской и Белы Куна пострадала женщина. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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