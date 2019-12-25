В массовом ДТП в Выборгском районе погиб водитель

Пожилой водитель наехал на стоящий автомобиль.

На трассе А-118 произошло смертельное ДТП. Участниками аварии стали четыре автомобиля. О происшествии сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент случился около 18:35 на 9-м км автодороги. Водитель "ВАЗ" врезался в стоящий автомобиль, после чего произошло столкновение с еще двумя машинами. В результате ДТП мужчина 1945-го года рождений, управляющий отечественным авто, скончался до приезда бригады скорой помощи.

На месте работают правоохранители.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на перекрестке Пражской и Белы Куна пострадала женщина.

Фото: pixabay.com