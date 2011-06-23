Массовая авария на внешнем кольце КАД: образовалась пробка длиной 7 километров

На внешнем кольце КАД в Петербурге столкнулось несколько легковых автомобилей. Пострадавших в происшествии нет.

Утром 18 сентября на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге произошла массовая авария, в которую были вовлечены четыре легковых автомобиля, двигавшихся в одном направлении. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Согласно данным очевидцев, в результате аварии пострадавших среди водителей не было, однако несколько машин получили повреждения. Один из легковых автомобилей перевернулся.

Участниками аварии были перекрыты 2, 3 и 4 полосы движения, что привело к образованию затора протяженностью около 7 километров.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга рассмотрел дело дорожного хулигана, специально протаранившего авто петербуржца.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (Angelina Tetiukhina)