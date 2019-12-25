Авария на КАД спровоцировала пробку

По предварительным данным, обошлось без серьезно пострадавших.

Около десяти часов вечера накануне, 6 июля, на 41-километре КАД в Петербурге произошла массовая авария, рассказали очевидцы в соцсетях.

Судя по предоставленным кадрам, столкнулись как минимум два автомобиля. На кадрах видны ужасные последствия: Ford Transit превратился в груду металла, его правую часть снесло и помяло. Еще один участник, тоже помятый грузовой фургон Hyundai стоит у обочины.

Любопытному петербуржцу участник ДТП отметил, что все "обошлось". По информации достоверного источника в правоохранительных органах, столкнулись три машины. Одного пострадавшего осмотрели медики.

Информации о причине аварии, ее обстоятельствах и последствиях пока неизвестно. Участвовавшие в аварии автомобили заняли две полосы. По состоянию на 23:00 длина пробки составляет чуть более километра.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; Piter.tv