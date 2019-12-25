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Массовая драка строителей в Москве попала на видео
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Массовая драка строителей в Москве попала на видео

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В конфликте приняли участие свыше 20 мужчин.

Массовая драка строителей в Москве попала на видео. Ролик распространился по местным Telegram-каналам. Известно, что преступление зафиксировано вблизи железнодорожной станции"Шелепиха" в российской столице. на кадрах заметно, что в конфликте принимали участие более 20 человек. Изначально мужчины ссорились на словах, но после перешли к более решительным действиям. Некоторые из нарушителей общественного спокойствия взяли в руки подручные предметы. Они дрались ими и кидали в противников.

Уточняется, что около половины участников потасовки внезапно отбежали от строительной площадки в противоположном направлении. Они пропали из кадра, однако очевидцы все еще слышали угрозы на фоне событий. Причины конфликт в Москве неизвестны.

Появилось видео драки водителей маршрутки и иномарки в Выборгском районе Петербурга.

Фото и видео: Telegram / 
 

Теги: массовая драка, москва, строители
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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