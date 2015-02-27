Граждане из разных российских регионов устроили массовую драку в центре Петербурга

В среду, 6 декабря, в полицию обратилась женщина, сообщив о массовой драке у дома № 11 по улице Восстания. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пятерых мужчин, получивших ранения в ходе драки. Они были госпитализированы, но отказались остаться в больнице.

Позже по подозрению в совершении данного преступления были задержаны граждане из Калмыкии, Ставрополья и Карачаево-Черкесской Республики. У них изъяли семь ножей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пресечена деятельность крупной сети онлайн-распространителей наркотиков.