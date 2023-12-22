Массовая драка со стрельбой в Москве переквалифицирована в дело о покушении на убийство

Полиция задержала семерых подозреваемых.

Российские следователи приняли к производству уголовное дело, возбуждённое органами полиции по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Дополнительно действия фигурантов расследования квалифицированы по части 3 статьи 30 пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ за покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Напомним, что вечером 21 мая в столице на улице Медынской произошел бытовой конфликт, в процессе которого в ход пошли ножи и огнестрельное оружие. Свидетели ссоры рассказали полиции о как минимум трёх выстрелах. Спустя некоторое время вооружённые участники драки скрылись на автомобилях, а остальные покинули место преступления пешком. В СМИ узнали о том, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Плзже правоохранительным органам удалось поймать семерых подозреваемых.

Четверых подозреваемых задержали, им от 25 до 34 лет, сейчас с ними проводятся соответствующие мероприятия. Следствие подаст ходатайство о заключении их под стражу. пресс-служба СК РФ по Москве

Аварией с пятью погибшими в Ленобласти займется военное следствие.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК