Видео: ДТП на перекрестке Парашютной улицы и дороги на Каменку

Один из автомобилей загорелся.

В четверг, 11 июля в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля аварийной службы. Он столкнулся с иномаркой, сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП случилось около 16:00 на перекрестке Парашютной улицы и дороги на Каменку. В результате один из автомобилей загорелся. Его помогали тушить проезжающие мимо водители и сотрудник близлежащей заправки "Шелл".

Также на месте работали спасательные службы. Сообщений о пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на углу Богатырского "Газель" сбила светофор.

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