Mash: резидента Comedy Club Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве

У комика диагностировано 25-50% поражения легких.

Mash: резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве. По информации Telegram-канала, звезда реалити-шоу "Холостяк" и юморист почувствовал себя плохо еще 9 декабря. Он жаловался врачам на кашель и слабость в теле.

Со временем состояние здоровья ухудшилось. Медики приняли решение поместить пациента на лечение в стационар. По результатам компьютерной томографии стало известно о том, что комик получил 25-50 процентов поражения легких. Сейчас состояние Батрудинова оценивается как средней тяжести.

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату.

Фото: Instagram / timurbatrutdinov

