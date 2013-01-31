Марсово поле превратится в галерею Русского музея

С 9 июня по 9 августа горожане смогут увидеть на площадке картины с изображением основных событий в период правления последнего царя Руси.

На Марсовом поле откроется галерея "30 картин из жизни Петра Великого. 2022", которая станет частью проекта Русского музея. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

На территории площадки установили небольшие "ларьки", которые реконструируют праздник 1872 года, который отмечали жители Северной столицы по поводу 200-летия со дня рождения Петра Великого.

С 9 июня по 9 августа горожане смогут увидеть на площадке картины с изображением основных событий в период правления последнего царя Руси.

Посмотреть экспозицию на Марсовом поле может каждый. Платить за билет не придется.

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству