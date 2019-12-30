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Велосипедистам предложили пользоваться пандусом вместо велодорожки на переходе на Славы
Сегодня, 20:00
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nadezhda_sib

Велосипедистам предложили пользоваться пандусом вместо велодорожки на переходе на Славы

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В будущем переход планируют оборудовать лифтом.

Власти Петербурга предложили в качестве велодорожки на надземном переходе на проспекте Славы использовать пандусы. 

По информации "Интерфакса", в 2020 году начнется разработка проектных работ по оснащению перехода лифтом. Им смогут пользоваться маломобильные горожане. 

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры напомнили, что при отсутствии велосипедной полосы велосипедисты могут ехать по правому краю проезжей части. 

Всего в этом году собираются сделать около 22 км велосипедных маршрутов. 

Согласно планам города, в 2020 году появятся 21,8 км велосипедных маршрутов, среди которых велодорожка по проспекту Славы от Белградской улицы до Софийской.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты устроили пикет у "перехода смерти" на Туристской

Фото: Максим Соболевский / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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