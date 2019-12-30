Велосипедистам предложили пользоваться пандусом вместо велодорожки на переходе на Славы

В будущем переход планируют оборудовать лифтом.

Власти Петербурга предложили в качестве велодорожки на надземном переходе на проспекте Славы использовать пандусы.

По информации "Интерфакса", в 2020 году начнется разработка проектных работ по оснащению перехода лифтом. Им смогут пользоваться маломобильные горожане.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры напомнили, что при отсутствии велосипедной полосы велосипедисты могут ехать по правому краю проезжей части.

Всего в этом году собираются сделать около 22 км велосипедных маршрутов.

Согласно планам города, в 2020 году появятся 21,8 км велосипедных маршрутов, среди которых велодорожка по проспекту Славы от Белградской улицы до Софийской.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты устроили пикет у "перехода смерти" на Туристской.

Фото: Максим Соболевский / VK