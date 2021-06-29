Маршрут из Москвы в Петербург стал самым популярным авианаправлением в ноябре

Далее самыми популярными направлениями по России стали Москва – Сочи и Москва – Минеральные Воды.

Маршрут Москва-Санкт-Петербург стал самым популярным внутрироссийским направлением среди авиапутешественников в ноябре. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий "Туту" и маркетплейса "Сравни". Средний чек за авиабилет находится на уровне 5 337 рублей туда-обратно.

Далее самыми популярными направлениями по России стали Москва – Сочи и Москва – Минеральные Воды.

Также из Москвы часто летают в Казань, Уфу, Екатеринбург, из Санкт-Петербурга – в Сочи.

Фото: Piter.tv