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Маршрут из Москвы в Петербург стал самым популярным авианаправлением в ноябре
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Маршрут из Москвы в Петербург стал самым популярным авианаправлением в ноябре

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Далее самыми популярными направлениями по России стали Москва – Сочи и Москва – Минеральные Воды.

Маршрут Москва-Санкт-Петербург стал самым популярным внутрироссийским направлением среди авиапутешественников в ноябре. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий "Туту" и маркетплейса "Сравни". Средний чек за авиабилет находится на уровне 5 337 рублей туда-обратно.

Далее самыми популярными направлениями по России стали Москва – Сочи и Москва – Минеральные Воды.

Также из Москвы часто летают в Казань, Уфу, Екатеринбург, из Санкт-Петербурга – в Сочи.  

Фото: Piter.tv

Теги: москва, путешествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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