Маршрут автобуса №197 продлён до Славянки

Автобусный маршрут №197 на юге Северной столицы продлён до Славянки. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.
Транспорт будет по-прежнему курсировать от Московского шоссе до Колпинского. Затем он последует по Туровской, Ростовской, Галицкой, Промышленной, Сетевой улицам.
Новой конечной остановкой маршрута выбрано шоссе Подбельского у ж/д станции Царское Село.
Ранее мы сообщили о том, что два автобуса в Калининском районе меняют свой маршрут.
Фото: Piter.TV , пресс-служба СПБ ГКУ "Организатор перевозок"
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