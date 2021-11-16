Маршрут автобуса №197 продлён до Славянки

Конечная остановка теперь обозначена у ж/д станции "Царское Село".

Автобусный маршрут №197 на юге Северной столицы продлён до Славянки. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

Транспорт будет по-прежнему курсировать от Московского шоссе до Колпинского. Затем он последует по Туровской, Ростовской, Галицкой, Промышленной, Сетевой улицам.

Новой конечной остановкой маршрута выбрано шоссе Подбельского у ж/д станции Царское Село.

Ранее мы сообщили о том, что два автобуса в Калининском районе меняют свой маршрут.

Фото: Piter.TV , пресс-служба СПБ ГКУ "Организатор перевозок"