Гостью встретила замглавы парламента Украины Елена Кондратюк.

На территорию Украины с официальным рабочим визитом прибыла маршал сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала пресс-служба Верховной рады киевского режима в собственномTelegram-канале. Известно, что на железнодорожном вокзале в столице страны иностранного спикера встретила заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

Это важный визит в развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление украинско-польских отношений. заявление Верховной Рады Украины

Напомним, что на текущей неделе Украину посетила глава немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок. Европейская чиновница прибыла в эту страну в седьмой раз с начала проведения Россией специальной военной операции. Руководительница внешнеполитического ведомства Германии рассказала общественности о том, что для поддержки сил противовоздушной обороны ВСУ был собран почти один миллиард евро. Также в середине месяца в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа заявил, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но при этом дипломат выразил уверенность в ее целесообразности.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ