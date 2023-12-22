  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:42
28
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Маршал сената Польши прибыла с официальным визитом в Киев

0 0

Гостью встретила замглавы парламента Украины Елена Кондратюк.

На территорию Украины с официальным рабочим визитом прибыла маршал сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала пресс-служба Верховной рады киевского режима в собственномTelegram-канале. Известно, что на железнодорожном вокзале в столице страны иностранного спикера  встретила заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

Это важный визит в развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление украинско-польских отношений.

заявление Верховной Рады Украины

Напомним, что на текущей неделе Украину посетила глава немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок. Европейская чиновница прибыла в эту страну в седьмой раз с начала проведения Россией специальной военной операции. Руководительница внешнеполитического ведомства Германии рассказала общественности о том, что для поддержки сил противовоздушной обороны ВСУ был собран почти один миллиард евро. Также в середине месяца в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа заявил, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но при этом дипломат выразил уверенность в ее целесообразности. 

Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: елена кондратюк, малгожата кидава-блонская, польша, рабочая поездка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии