Мариинский театр покажет оперу по роману Достоевского в формате онлайн

Трансляция состоится в понедельник, 15 июня.

Опера "Игрок" Сергея Прокофьева, основанная на одноименном романе Федора Достоевского, будет показана в режиме онлайн для зрителей Мариинского театра.

Постановку можно будет увидеть 15 июня в 19 часов в группе театра в соцсети "ВКонтакте" и на официальном сайте. В спектакле 2010 года главные роли сыграют Владимир Галузин, Сергей Алексашкин, Татьяна Павловская и другие артисты. За дирижерским пультом будет Валерий Гергиев.

Ранее мы сообщали о том, что худрук Молодёжного театра на Фонтанке отмечает юбилей. Семёну Спиваку исполнилось 70 лет.

Фото: Piter.tv