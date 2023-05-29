Ленинградский зоопарк показал редкие кадры с Манулом Шу

Работники Ленинградского зоопарка разместили в своем Telegram-канале видеозапись с манулом по имени Шу. Они подчеркнули, что этот кот, который пользуется большой популярностью у посетителей, покинул привычную берлогу и показал свою очаровательную мордочку.
В преддверии Дня рождения зверинца (14 августа), сотрудники собираются делиться видеороликами с "звездными" обитателями – любимцами гостей. В этом списке есть как те животные, которые часто появляются в социальных сетях зоопарка, так и те, которых крайне редко удается запечатлеть.
Поймать манула Шу в объектив – задача не из легких.
Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк показал льва и львицу на водопое.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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