Материалы направлены в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что несовершеннолетняя петербурженка забеременела от мигранта. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Девочка обратилась в детский медицинский центр 25 ноября. Врачи сообщили ей, что она ждет ребёнка. Срок беременности составляет 5-6 недель. Медики передали данные правоохранителям.

Полицейские выяснили, что отцом является 18-летний гражданин Таджикистана. Юная петербурженка встречалась с ним с июня 2019 года.

Материалы направлены в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Кемеровской области молодой мужчина убил 2-летнюю девочку и закопал в лесу.

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