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Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от мигранта
Сегодня, 10:03
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IRINA_CHALKINA

Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от мигранта

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Материалы направлены в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что несовершеннолетняя петербурженка забеременела от мигранта. Об этом сообщает  АН "Оперативное прикрытие".

Девочка обратилась  в детский медицинский центр 25 ноября. Врачи сообщили ей, что она ждет ребёнка. Срок беременности составляет 5-6 недель. Медики передали данные правоохранителям.

Полицейские выяснили, что отцом является 18-летний гражданин Таджикистана. Юная петербурженка встречалась с ним с июня 2019 года. 

Материалы направлены в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Кемеровской области молодой мужчина убил 2-летнюю девочку и закопал в лесу.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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