Малкин вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству передач за один клуб

Форвард набрал 31 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вошел в топ-10 игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству передач за один клуб.

В матче регулярного чемпионата против "Калгари" его команда уступила со счетом 1:2. Форвард отметился голевой передачей на Егора Чинахова. Для Малкина эта передача стала 854-й за "Питтсбург". Он обошел по этому показателю Анже Копитара и Брайана Троттье (оба - по 853 передачи). Лидером рейтинга по данному показателю является Рэй Бурк (1 111 передач).

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 28 матчей, забросил девять шайб и отдал 22 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET