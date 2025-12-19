  1. Главная
Малкин вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству передач за один клуб

Форвард набрал 31 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вошел в топ-10 игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству передач за один клуб.

В матче регулярного чемпионата против "Калгари" его команда уступила со счетом 1:2. Форвард отметился голевой передачей на Егора Чинахова. Для Малкина эта передача стала 854-й за "Питтсбург". Он обошел по этому показателю Анже Копитара и Брайана Троттье (оба - по 853 передачи). Лидером рейтинга по данному показателю является Рэй Бурк (1 111 передач).

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 28 матчей, забросил девять шайб и отдал 22 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET

