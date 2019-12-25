Малый бизнес в Петербурге стал чаще сотрудничать с крупными заказчиками

Общий объем закупок за 2020 год превысил 220 миллиардов рублей.

Количество закупок крупных заказчиков у представителей малого бизнеса Петербурга увеличилась на 26 миллиардов рублей по сравнению прошлым годом, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Евгения Елина.

Так, практически 7 тысяч малых и средних предприятий стали сотрудничать с более опытными коллегами - ОАО "РЖД", ПАО "Россети Ленэнерго", ОАО "НИТИ "Прогресс". В результате объем закупок в этом виде бизнеса превысил 220 миллиардов рублей. Отметим, что за 2019 год этот показатель 194 миллиарда рублей.

Чаще всего частным фирмам поступают заказы на проведение строительных работ, проектирование электрооборудование, компьютерное и оптическое оборудование, услуги по машинному ремонту.

Ранее мы рассказали о том, что Смольный не собирается вводить новые ограничения бизнеса во время второй волны коронавируса.

Фото: Piter.TV