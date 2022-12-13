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Малый бизнес обеспечил в Петербурге почти два млн рабочих мест
Сегодня, 19:21
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Малый бизнес обеспечил в Петербурге почти два млн рабочих мест

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Это составляет более половины всех работающих горожан.

В России Петербург занял лидирующую позицию по показателям деятельности малых предприятий. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе Смольного. 

В прошлом году госпрограмму "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт Петербурге" выполнили на 99,6%, а ее общий объём финансирования составил больше четырех млрд рублей. 

В малом и среднем бизнесе Петербурга заняты почти 2 млн человек. Это составляет более половины всех работающих горожан. Чаще петербуржцы работают в потребительском секторе: общепите, торговле и бытовых услугах.

Ранее в Петербурге помыли фонтаны на Московской площади. Фонтанный комплекс, открытый на Московской площади в 2006 году, состоит из 11 фонтанов.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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