Малый бизнес обеспечил в Петербурге почти два млн рабочих мест

Это составляет более половины всех работающих горожан.

В России Петербург занял лидирующую позицию по показателям деятельности малых предприятий. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В прошлом году госпрограмму "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт Петербурге" выполнили на 99,6%, а ее общий объём финансирования составил больше четырех млрд рублей.

В малом и среднем бизнесе Петербурга заняты почти 2 млн человек. Это составляет более половины всех работающих горожан. Чаще петербуржцы работают в потребительском секторе: общепите, торговле и бытовых услугах.

Ранее в Петербурге помыли фонтаны на Московской площади. Фонтанный комплекс, открытый на Московской площади в 2006 году, состоит из 11 фонтанов.

Фото: piter.tv

