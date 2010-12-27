Маленькую петербурженку зажало дверьми троллейбуса на Ленинском проспекте

Насколько сильно пострадала девочка – неизвестно.

На остановке у перекрестка Ленинского проспекта и проспекта Героев девочку придавило дверьми троллейбуса, пишут очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". Судя по всему, мама с девочкой вовремя не подготовились к выходу, и водитель не заметил невышедших пассажиров. В комментариях петербуржцы сразу разделились на два лагеря: одни уверены, что такие ситуации не требуют огласки и нужно быть внимательнее при выходе из транспорта, другие говорят, насколько болезненными бывают синяки от таких задавливаний и возмущаются поведением водителя.

"Вас самих то хоть раз зажимало этими дверьми? На себе испробуйте, а потом пишите, что все это [ерунда]. И не факт что мама с девочкой выходила не там где нужно Я так же с ребёнком выходила и дверь только открылась я даже не успела выйти как руку зажало. Боль адская. Потом синяк во все плечо", – Larisa Larina.

"Да синяк, да больно, но не событие вселенского масштаба. Водитель не виновен в том что людей, как мух развелось, час пик, не влезают, стоят, там где не положено", – Lyudmila Levchenko.

Некоторые пользователи просто советуют заранее подходить к дверям перед своей остановкой, чтобы таких ситуаций не происходило.

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Фото: Anatoly Lebedev, ВКонтакте