В Красногвардейском районе 4-летняя девочка получила травмы головы, упав с лестницы

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства травмирования 4-летней девочки в Красногвардейском районе. Как стало известно стражам порядка, малышка получила серьезные травмы головы, упав с лестницы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девочка получила травмы, находясь у себя дома в двухуровневой квартире. Она упала с лестницы с высоты 2 метров. Все произошло из-за недосмотра родителей.

Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. У маленькой пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом левой теменной кости, малую эпидуральную гематому левой теменной кости.

По факту случившегося проводится проверка.

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