Трёхлетний мальчик выпал из окна на Народной улице

Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В среду, 9 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по Народной улице лежит ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, трёхлетний мальчик выпал из окна кухни по недосмотру матери. Он был госпитализирован в присутствии сотрудников полиции с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и живота, в тяжёлом состоянии.

Семья полная, благополучная. На учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный хулиган стрелял из пистолета в воздух на Стачек.

Фото: Piter.TV