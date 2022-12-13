Пятилетний малыш пострадал при падении в троллейбусе на Невском проспекте

В понедельник, 15 мая, ребёнок пострадал от падения в салоне троллейбуса на Невском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.
В момент происшествия электротранспорт под управлением 22-летней женщины двигался от Суворовского проспекта к Дегтярной улице. Пятилетний пострадавший находился в салоне в сопровождении матери.
После падения малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что шестиклассник на велосипеде сломал ногу в аварии с "Газелью" на Ветеранов.
Фото: Piter.TV
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