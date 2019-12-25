Мальчик упал с горки и сломал предплечье в Ленобласти

Также ребёнка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится в тяжёлом состоянии.

Вечером во вторник, 19 сентября, от детской площадки в деревне Мухоловка был госпитализирован 9-летний мальчик в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

У ребёнка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья. Как выяснилось, пострадавший споткнулся и упал во время спуска с горки на детской площадке.

Семья мальчика, благополучная, на учётах не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 4-летний ребёнок по недосмотру взрослых отравился нейролептиками.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)