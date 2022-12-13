Мальчик попал под автобус на велосипеде в Кудрово

Ребёнок переезжал дорогу в сопровождении матери и не спешился на проезжей части.

Вечером четверга, 9 марта, на Пражской улице в Кудрово автобус № 569А сбил маленького мальчика на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 50-летний водитель общественного транспорта наехал на 4-летнего велосипедиста в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Мальчик переезжал дорогу в сопровождении матери и не спешился на проезжей части. Он был госпитализирован с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Проверку по факту ДТП проводит ОД ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району.

Ранее мы сообщили о том, что россиянин избил подростка за занятое место в маршрутке и попал на видео.

Фото: Pxhere