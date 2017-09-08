Максим Галкин опубликовал милое видео с сыном Гариком

Максим Галкин показал, как его сын Гарик Галкин "лечит дерево" при помощи игрушечного шуруповерта.

В личном блоге Максима Галкина в Instagram появилось милое видео с участием сына пародиста и певицы Аллы Пугачевой. Маленький Гарик Галкин сидит на плечах у отца и изображает из себя мастера на все руки. Малыш "лечит дерево" при помощи пластмассового шуруповерта с моторчиком. При этом сам ребенок предельно сосредоточен на процессе и мастерски орудует "инструментом".

"Видите, какая у нас бригада ремонтная? Какая у тебя дрель, Гарик", - говорит на видео Максим Галкин.

В ответ малыш-Гарик отвечает, что орудует "шестигранной дрелью".

За 6 минут видео собрало более 13 000 просмотров. Пользователи хвалят Максима Галкина и называют его прекрасным отцом. Сам же пародист в комментарии к посту отметил, что в его семье теперь "мастер растет".

Видео: Максим Галкин / Instagram