Макрон: Китай может сыграть важную роль в конфликте на Украине из-за связей с Россией

Глава Франции выступил перед французским обществом в Пекине.

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что китайские власти в ситуации вокруг украинского кризиса может сыграть важную роль благодаря хорошим отношениям с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед местным французским сообществом в Пекине. Политик находится в азиатской стране с официальным рабочим визитом, в ходе которого он будет встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон прибыл в Китай с государственным визитом.

Фото и видео: YouTube / BFMTV