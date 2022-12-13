  1. Главная
  2. Новости
  3. Тема дня
Сегодня, 12:54
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Макрон: Китай может сыграть важную роль в конфликте на Украине из-за связей с Россией

0 0

Глава Франции выступил перед французским обществом в Пекине.

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что китайские власти в ситуации вокруг украинского кризиса может сыграть важную роль благодаря хорошим отношениям с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед местным французским сообществом в Пекине. Политик находится в азиатской стране с официальным рабочим визитом, в ходе которого он будет встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон прибыл в Китай с государственным визитом.

Фото и видео: YouTube / BFMTV

 

Теги: китай, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии