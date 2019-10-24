Макгрегор прилетел в Россию на пресс-конференцию

Пресс-конференция Конора должна была начаться в 10.30, но мероприятие задерживается.

В четверг, 24 октября, в Москву прилетел Конор Макгрегор. Он даст пресс-конференцию, где ответит на самые актуальные вопросы о своей карьере – про возвращение в октагон и реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщается на официальной страничке ММА в Twitter.

По данным представительства ММА в России, пресс-конференция Конора должна была начаться в 10.30, но мероприятие задерживается. Уточняется, что около здания собрались толпы фанатов.

Была версия, что Хабиб не пошёл на пресс-конференцию из-за того, что зал был неполон. Это, конечно, слух. А вот что точно: на прессухе Конора народа будет больше раз в пять, чем на прессухе Хабиба сказано в сообщении

Напомним, что 16 сентября Макгрегор опубликовал интригующий твит . Он написал: "16 декабря, Дублин". Фанаты сочли это намеком на предстоящий бой ирландца.

Конор Макгрегор объявил об уходе из спорта 26 марта 2019 года.

Ранее мы сообщалио том, что Нурмагомедов заявил об усталости после форума в Петербурге.

Видео:@boxing_mma_se/Twitter