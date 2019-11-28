Глава МИД Германии заявил о необходимости партнёрства с Россией и Китаем

Маас признался, что Европа заинтересована в сотрудничестве со странами, идеология которых отличается от общепринятых "европейских ценностей".

В ближайшие годы Германия и Евросоюз должны сделать шаги навстречу России и Китаю. Это касается как партнерских отношений, так и продвижения европейских ценностей и моделей развития на Восток. Об этом заявил председатель министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Его слова приводит агентство RT.

В общении с журналистами глава немецкого МИДа заявил, что европейские нации не заинтересованы в полном разрыве отношений с Китаем и Россией. На это не должен влиять тот факт, что европейская идеология и политические системы этих государств сильно отличаются.

Мы хотим продвинуться в реализации европейской политики в отношении Китая и России.Мы нуждаемся в них как в партнерах заявил Маас

При этом глава МИД упрекнул Москву в излишнем сближении с арабскими государствами. Якобы в тех же Сирии и Афганистане от этого страдают "европейские ценности". Москва умело воспользовалась вакуумом, возникшим в Сирии и Афганистане, особенно, после того, как Вашингтон ослабил интерес к региону. Эта тенденция "деевропеизации" арабского мира беспокоит Германию и Евросоюз.

Видео: WELT, phoeni, Joko & Klaas