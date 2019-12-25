Порог штрафных баллов для сдачи экзамена останется прежним.

МВД предлагает изменить правила сдачи на водительские права и сократить перечень ошибок, после которых можно остановить экзамен. Об этом сказано в проекте ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению экзаменов на водительские права.

Действующий сейчас регламент разделяет ошибки на грубые — за них дают пять баллов, средние — три балла, и мелкие — один балл. Экзаменуемый должен набрать менее пяти баллов. Соответственно, при совершении грубой ошибки экзамен прерывается.

Новый регламент допускает остановку экзамена, если водитель допустил одну ошибку, предусмотренную одним из 15 пунктов экзаменационного листа. Это, к примеру, использование во время вождения телефона или другого средства связи, а также не пристёгнутый ремень безопасности.

Отмечается, что порог штрафных баллов для сдачи экзамена останется прежним.

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