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МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января
Сегодня, 13:37
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matveyvn

МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января

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К участию в акции призывают "квазиполитики через свои структурные подразделения".

МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января. Об этом рассказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

По его словам, сотрудники полиции готовы обеспечить правопорядок в ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января, анонсированной во многих городах России. Тех, кто призывает выходить на неё, МВД обещает привлекать к ответственности.

Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка.

Александр Горовой, замглавы МВД РФ

По его словам, к участию в акции призывают "квазиполитики через свои структурные подразделения". Он отметил, что это происходит в Интернете, очно и через письменные рассылки.

Ранее в МВД сообщили, что ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: мвд, навальный, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Meeptew Grooste
Сегодня 13:58

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