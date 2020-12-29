К участию в акции призывают "квазиполитики через свои структурные подразделения".

МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января. Об этом рассказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

По его словам, сотрудники полиции готовы обеспечить правопорядок в ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января, анонсированной во многих городах России. Тех, кто призывает выходить на неё, МВД обещает привлекать к ответственности.

Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка. Александр Горовой, замглавы МВД РФ

По его словам, к участию в акции призывают "квазиполитики через свои структурные подразделения". Он отметил, что это происходит в Интернете, очно и через письменные рассылки.

Ранее в МВД сообщили, что ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей.

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