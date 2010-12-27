МВД: налётчики на ювелирный салон в Ломоносове причастны к серии подобных преступлений

Общий ущерб от грабежей составил более 11 миллионов рублей.

В четверг, 19 сентября, стало известно, что налётчики на ювелирный салон в Ломоносове причастны к серии подобных преступлений. Об это сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что преступники совершали ограбления с еще весны 2018 года. Банда похитила украшений почти на 2 млн рублей. В октябре прошлого года налетчиков удалось задержать во время очередного ограбления в Ломоносове.

В ходе дополнительного расследования выяснилось, что с мая по сентябрь 2018 года они совершили четыре разбойных нападения на ювелирные магазины в разных районах Петербурга и области. Кроме того, подсудимые совершили еще один разбой на территории Новгородской области. При задержании у одного из фигурантов обнаружили карабин.

Общий ущерб от грабежей составил более 11 миллионов рублей.

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Фото:пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти