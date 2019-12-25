Документ находится на подписании у губернатора Александра Беглова.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга и МВД договорились о штрафах за неоплату парковки. Об этом заявил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Плугин отметил, что соответствующее соглашение уже утверждено. Документ осталось подписать лишь градоначальнику Петербурга Александру Беглову.

Напомним, что ранее Смольный не мог штрафовать водителей за неоплату парковку, так как МВД не могло предоставить данных водителей.

Ранее мы сообщали о том, что Плугин рассказал о борьбе с фейковыми аккаунтами каршеринга.

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