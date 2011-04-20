В МВД заявили о намерении блокировать счета при поступлении данных о хищении с них денег

Разблокировка счетов произойдет, когда правоохранители найдут злоумышленников.

Министерство внутренних дел РФ предложило применять моментальное блокирование счетов при получении информации о хищении с них денежных средств. Об этом сообщил ТАСС замначальника следственного департамента российского ведомства Данил Филиппов.

По его словам, данную меру необходимо применить до того момента, когда сотрудники правоохранительных органов не выявят злоумышленников.

Наиболее эффективным методом было бы такое мероприятие, когда в случае поступления информации о хищении денежных средств с определенного счета, блокировалась моментально вся цепочка счетов до того момента, когда мы разберемся, кто к этому всему причастен, и изобличим преступника. Данил Филиппов, замначальника следственного департамента МВД РФ

Ранее руководитель проекта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала о том, что телефонные мошенники стали использовать более простые схемы. Речь идет о том, что потенциальные жертвы сами звонят в колл-центр и раскрывают персональную информацию, которая позволяет преступникам получать их денежные средства.

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