МВД по Петербургу проверяет информацию о применении силы к задержанному

Задержанным оказался ранее судимый 34-летний мужчина, который совершил административное правонарушение.

Во вторник, 15 февраля, оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу проводят проверку в связи с возможным применением силы к задержанному в одном из отделов полиции города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в ноябре прошлого года сотрудник ОБ ППСП УМВД по Приморскому району применил физическую силу к ранее судимому 34-летнему мужчине, которого задержали за совершение административного правонарушения.

В ГУ МВД добавили, что если вина полицейского подтвердится, то он будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

Ранее мы писали, что четверых полицейских задержали в Петербурге по делу о пытках электрошокером. По предварительным данным, они превысили должностные полномочия в День полиции.

Фото: Piter.tv