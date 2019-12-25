МТС начало строительство собственной инфраструктуры в метрополитене Северной столицы

По мнению экспертов, инвестиции в этот проект могут составить примерно 1 миллиард рублей

"МТС" начало создание собственной инфраструктуры в метро Северной Столицы. Эту информацию подтвердили Piter.tv в компании.

Работы стартовали в декабре минувшего года. Они начались с одной из самых загруженных линий метрополитена. Это Московско-Петроградская ("синяя" ветка). Примерный срок ввода сети на ней – середина нынешнего года. Создаваемая система сможет работать функционировать во всех доступных диапазонах частот и предоставлять уcлуги 2/3/4G.

"Вместе с Метрополитеном мы проделали большую работу, чтобы обеспечить устойчивым голосовым сигналом и высокоскоростным интернетом вестибюли, эскалаторы и платформы станций петербургской подземки" - отметил Павел Коротин, директор "МТС" в Санкт-Петербурге и Ленобласти. При этом директор подчеркнул, что горожане пребывают в подземке десятки часов ежемесячно, а, значит, связь в перегонах также должна быть доступна.

"Перед началом работы над проектом мы изучили опыт наших коллег, осматривали и тестировали подобные системы в метрополитенах Москвы, Минска, Гонконга, Дубая, Рима, железнодорожных тоннелях в Альпах", - рассказал Павел Коротин. Собранные результаты дали возможность учесть плюсы и, что принципиально, недостатки действующих систем. Скажем, пришлось разработать совершенно новые крепления кабеля и опоры для установки оборудования с учетом соответствующих требований метрополитена.

Сумму инвестиций в этот проект ПАО "МТС" не разглашает, однако, по оценкам экспертов, она может составить порядка 1 миллиарда рублей.

Как ранее сообщало Piter.tv, каток в "Севкабель Порт" и каток на ВДНХ соединит телемост.

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