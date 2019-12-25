МИД прокомментировал ввод в ЕС санкций по Навальному

Дипломаты заявили о конфронтационных намерениях ЕС по отношению к РФ.

Российский МИД прокомментировал ввод в Евросоюза санкций по Алексею Навальному. По мнению дипломатов, страны, которые ввели ограничения против Москвы, так и не предоставили доказательств того, что Россия причастна к возможному отравлению оппозиционера.

Страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС заявление МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о вводе санкций в Москве считают конфронтационным и политически мотивированным, а также идущим вразрез с международно-правовыми нормами Совета Безопасности ООН, принципами невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Дипломаты добавили, что санкции ЕС ввел "в обстановке спешки и скрытности".

Послов Швеции и Франции вызвали в МИД России.

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