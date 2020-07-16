В ведомстве выразили сожаление о том, что в Тбилиси пытаются "сделать из этого политический спектакль".

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе. Речь идёт о случаях нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ грузинскими гражданами. Российское ведомство считает, что это повод скорее начать переговоры между Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом.

В МИД РФ отметили, что решать такие вопросы нужно крайне неполитизировано.

Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений. заявление МИД РФ

В ведомстве выразили сожаление о том, что в Тбилиси пытаются "сделать из этого политический спектакль".

Ранее мы писали, что Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля.

Видео: МИД России