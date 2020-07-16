МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе. Речь идёт о случаях нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ грузинскими гражданами. Российское ведомство считает, что это повод скорее начать переговоры между Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом.
В МИД РФ отметили, что решать такие вопросы нужно крайне неполитизировано.
Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений.
заявление МИД РФ
В ведомстве выразили сожаление о том, что в Тбилиси пытаются "сделать из этого политический спектакль".
Ранее мы писали, что Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля.
Видео: МИД России
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