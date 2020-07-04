МИД попросил россиян, не уведомивших о прибытии на родину, вернуть деньги

Министерство иностранных дел обратилась к тысячи россиянам с просьбой вернуть деньги, перечисленные государством. Сообщения получили граждане, которые не сообщили о своем возвращении на родину во время пандемии коронавируса, и получившие поддержку от правительства.
Деньги в бюджет просят вернуть в течение пяти дней с даты получения уведомления. В Минкомсвязи рассказали, что сообщения отправили через портал Госуслуги.
Напомним, что в начале апреля правительство выделило 500 млн рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. Через месяц выделили еще 536 млн.
Видео: МИД России
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