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МИД попросил россиян, не уведомивших о прибытии на родину, вернуть деньги

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На помощь россиянам заграницей правительство выделило больше 1 млрд рублей.

Министерство иностранных дел обратилась к тысячи россиянам с просьбой вернуть деньги, перечисленные государством. Сообщения получили граждане, которые не сообщили о своем возвращении на родину во время пандемии коронавируса, и получившие поддержку от правительства. 

Деньги в бюджет просят вернуть в течение пяти дней с даты получения уведомления. В Минкомсвязи рассказали, что сообщения  отправили через портал Госуслуги.

Напомним, что в начале апреля правительство выделило 500 млн рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. Через месяц выделили еще 536 млн.

Видео: МИД России

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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