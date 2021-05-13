МИД осудил заход американской подлодки в норвежский порт у границ РФ

Также Мария Захарова отметила, что не внушают доверия заявления со стороны Норвегии, что на подлодке нет никакого ядерного оружия.

Заход американской подлодки в норвежский порт вблизи границ России вызывает озабоченность. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вызывает озабоченность факт захода американской атомной подводной лодки в порт северо-норвежского населенного пункта Тёнснес в 50 километрах от Тромсё. <…> гражданский порт становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории. Мария Захарова, официальный представитель МИД

Также она отметила, что не внушают доверия заявления со стороны Норвегии, что на подлодке нет никакого ядерного оружия. Власти Норвегии приписывают данному визиту стабилизирующую роль.

Ранее в МИД заявили о спланированной кампании Запада по сдерживанию РФ.

Видео: YouTube / МИД РФ