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МИД обвиняет американские спецслужбы в тайных проникновениях на российские объекты

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Сотрудники МИД сообщили о тайном взломе оперативников из США российских дипломатических объектов.

Российский МИД обвинил спецслужбы США в незаконном проникновении на территорию генерального консульства в Сан-Франциско.
 
2 октября на официальной странице на Facebook Министерство выложило видеозапись, на которой несколько людей ночью заходят в закрытое дипломатическое заведение, принадлежащее нашему государству. Когда именно было сделано данное видео, не сообщается.
 
В сообщении к посту представители МИДа сообщали, что американская полиция продолжает проникать на российские объекты, нарушая законодательство  и международное право.
 
Напомним, что месяц назад по требованию американской стороны Россия закрыла собственные представительства на территории государства. Затем стало известно, что в помещении Генерального консульства прошли обыски. 
Теги: генконсульство , мид , обвинение , обыски , сан-франциско , спецслужбы сша
Категории: Мировые новости

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