МИД обвиняет американские спецслужбы в тайных проникновениях на российские объекты

Сотрудники МИД сообщили о тайном взломе оперативников из США российских дипломатических объектов.

Российский МИД обвинил спецслужбы США в незаконном проникновении на территорию генерального консульства в Сан-Франциско.

2 октября на официальной странице на Facebook Министерство выложило видеозапись, на которой несколько людей ночью заходят в закрытое дипломатическое заведение, принадлежащее нашему государству. Когда именно было сделано данное видео, не сообщается.

В сообщении к посту представители МИДа сообщали, что американская полиция продолжает проникать на российские объекты, нарушая законодательство и международное право.

Напомним, что месяц назад по требованию американской стороны Россия закрыла собственные представительства на территории государства. Затем стало известно, что в помещении Генерального консульства прошли обыски.