МИД допустил, что ЕС примет решение прекратить выдачу "шенгена" россиянам

В ведомстве подчеркнули, что Россия не оставит без должной реакции эти шаги.

В России допускают, что Евросоюз примет решение прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, подобные решение укладываются в русло очередной русофобской кампании в некоторых государствах ЕС. Также Нечаев отметил, что происходящее можно назвать свидетельством политически мотивированной дискриминации по национальному признаку.

Он добавил, что Россия не оставит без должной реакции эти шаги.

Ранее МИД призвал Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом.

Видео: МИД России