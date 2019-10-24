МИД Украины заявил о готовности к новым переговорам по возвращению Крыма

Официальное заявление на эту тему сделала Екатерина Зеленко - пресс-секретарь министерства иностранных дел незалежной.

Возможность возвращения Крыма до сих пор рассматривается официальным Киевом - эта тема не уходит из повестки местных журналистов и дипломатов. Сегодня, 24 октября, с заявлением на этот счет выступила официальный пресс-секредарь МИД Украины. Представитель министерства иностранных дел рассказала "Интерфакс-Украина", что ее коллеги открыты для переговоров о возвращении полуострова. По словам Екатерины Зеленко, в Киеве готовы обсуждать эту перспективу с Россией и другими странами в любом удобном формате.

Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной республикой Крым и городом Севастополь Екатерина Зеленко

Среди возможных форматов переговоров Екатерина Зеленко назвала переговоры в нормандском формате. Она напомнила, что Киев готовиться обсуждать в этом режиме также восстановление суверенитета над Донецкой и Луганской областями. Женщина-дипломат по традиции упомянула "российскую оккупацию" и "грязные манипуляции Кремля". В России пока что никак не отреагировали на слова пресс-секретаря МИД Украины.

Фото: Piter.TV