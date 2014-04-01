МИД России опубликовал пародию на мем с котами

Пост размещен в Telegram-канале ведомства.

Российский МИД опубликовал пародию на мем с котами. Ролик появился в официальном Telegram-канале дипломатии. Во внешнеполитическом ведомстве посмеялись над мемом "Наташа, мы все уронили". Вместо домашних питомцев на картинке оказались представлены пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сергею. Млекопитающие пожаловались, что "$коты все уронили".

Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем. сообщение МИД

В подписи к посту дипломаты напомнили, что первого апреля в России отмечается День смеха или День дурака. Там же говорится о том, что публикация дипломатов размещена без претензий на интеллектуальную собственность.

МИД обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом".

Видео: МИД России