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МИД России опубликовал пародию на мем с котами

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Пост размещен в Telegram-канале ведомства.

Российский МИД опубликовал пародию на мем с котами. Ролик появился в официальном Telegram-канале дипломатии. Во внешнеполитическом ведомстве посмеялись над мемом "Наташа, мы все уронили". Вместо домашних питомцев на картинке оказались представлены пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сергею. Млекопитающие пожаловались, что "$коты все уронили".

Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем.

сообщение МИД

В подписи к посту дипломаты напомнили, что первого апреля в России отмечается День смеха или День дурака. Там же говорится о том, что публикация дипломатов размещена без претензий на интеллектуальную собственность.

МИД обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом".

Видео: МИД России

 
Теги: коты, мем, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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