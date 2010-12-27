В Петербурге на месте бывшей обувной фабрики "Скороход" хотят построить многофункциональный комплекс

Фабрика работает с 1882 года.

На Заставской улице может появиться многофункциональный комплекс, ранее там располагалась обувная фабрика "Схороход". Об этом сообщил 18 декабря гендиректор застройщика Владимир Свиньин, передало "Интерфакс".

В МФК хотят открыть магазины, офисы, апартаменты и офисы. Таким образом, склады и производственные помещения переделают под современное использование.

Общая площадь строений занимает около 51 тыс. кв.м. Тендер на выбор проектировщиков комплекса собираются объявить в январе 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пеньковые склады "Тучков буян" перейдут в собственность Петербурга.

Фото: fdo-skorohod.ru