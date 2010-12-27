В Петербурге на месте бывшей обувной фабрики "Скороход" хотят построить многофункциональный комплекс

На Заставской улице может появиться многофункциональный комплекс, ранее там располагалась обувная фабрика "Схороход". Об этом сообщил 18 декабря гендиректор застройщика Владимир Свиньин, передало "Интерфакс".
В МФК хотят открыть магазины, офисы, апартаменты и офисы. Таким образом, склады и производственные помещения переделают под современное использование.
Общая площадь строений занимает около 51 тыс. кв.м. Тендер на выбор проектировщиков комплекса собираются объявить в январе 2020 года.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пеньковые склады "Тучков буян" перейдут в собственность Петербурга.
Фото: fdo-skorohod.ru
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