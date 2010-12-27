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В Петербурге на месте бывшей обувной фабрики "Скороход" хотят построить многофункциональный комплекс
Сегодня, 18:45
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nadezhda_sib

В Петербурге на месте бывшей обувной фабрики "Скороход" хотят построить многофункциональный комплекс

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Фабрика работает с 1882 года.

На Заставской улице может появиться многофункциональный комплекс, ранее там располагалась обувная фабрика "Схороход". Об этом сообщил 18 декабря гендиректор застройщика Владимир Свиньин, передало "Интерфакс".

В МФК хотят открыть магазины, офисы, апартаменты и офисы. Таким образом, склады и производственные помещения переделают под современное использование. 

Общая площадь строений занимает около 51 тыс. кв.м. Тендер на выбор проектировщиков комплекса собираются объявить в январе 2020 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пеньковые склады "Тучков буян" перейдут в собственность Петербурга

Фото: fdo-skorohod.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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