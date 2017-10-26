МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Пройдемся по Фонтанке. Расследовать или не расследовать?

Какой журналист не мечтает провести свое собственное журналистское расследование?! Мечтают многие. Получается далеко не у всех, потому что требует особых навыков, знаний и времени. Тему продолжит Александр Горшков, один из тех, кто стоял у истоков расследовательской журналистики в Петербурге

Александр Горшков в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70" рассказал о своей любви к расследовательской журналистике и особенностях этого жанра в наши дни.

Я бы, конечно, хотел, чтобы у меня расследований было больше. Потому что расследовательской журналистики, настоящей расследовательской журналистики в нашей стране, к сожалению, крайне немного. Мы упустили здесь... Мне очень горько это осознавать, потому что так или иначе АЖУР появился в 1996 году, существует до сих пор, а начинали мы заниматься расследовательской журналистикой еще в самом начале 90-х, работая в той самой «Смене». Мне очень жаль, что мы, сделав достаточно много для развития расследовательской журналистики в Петербурге, в частности, не побоюсь этого слова, в стране, в целом. Потому что мы написали в свое время учебник по журналистским расследованиям, который выдержал несколько изданий и по которому до сих пор учатся в университетах, не только в СПбГУ. Потому что таких учебников в нашей стране больше-то особенно и не было. Было еще пару книжек, но мы были первыми, мы были наиболее подробными, наверное. Мы провели десятки лекций, семинаров, тренингов для коллег по всей стране, и не только по стране, но и за рубежом. Но мы не пошли дальше, мы не сделали из этого какую-то совсем большую историю, которая должна была бы выйти. А в мире это направление в последние годы развивается, развивается весьма интересно. Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка. ру»

Арт-директор Дома журналиста Ирина Иванова напомнила собеседнику, что про расследователей пишут романы. Например, « Девушка с татуировкой дракона» - целый роман про расследовательскую журналистику.