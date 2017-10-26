МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Пройдемся по Фонтанке. Расследовать или не расследовать?

Александр Горшков в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70" рассказал о своей любви к расследовательской журналистике и особенностях этого жанра в наши дни.
Я бы, конечно, хотел, чтобы у меня расследований было больше. Потому что расследовательской журналистики, настоящей расследовательской журналистики в нашей стране, к сожалению, крайне немного. Мы упустили здесь... Мне очень горько это осознавать, потому что так или иначе АЖУР появился в 1996 году, существует до сих пор, а начинали мы заниматься расследовательской журналистикой еще в самом начале 90-х, работая в той самой «Смене». Мне очень жаль, что мы, сделав достаточно много для развития расследовательской журналистики в Петербурге, в частности, не побоюсь этого слова, в стране, в целом. Потому что мы написали в свое время учебник по журналистским расследованиям, который выдержал несколько изданий и по которому до сих пор учатся в университетах, не только в СПбГУ. Потому что таких учебников в нашей стране больше-то особенно и не было. Было еще пару книжек, но мы были первыми, мы были наиболее подробными, наверное. Мы провели десятки лекций, семинаров, тренингов для коллег по всей стране, и не только по стране, но и за рубежом. Но мы не пошли дальше, мы не сделали из этого какую-то совсем большую историю, которая должна была бы выйти. А в мире это направление в последние годы развивается, развивается весьма интересно.Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка. ру»
Арт-директор Дома журналиста Ирина Иванова напомнила собеседнику, что про расследователей пишут романы. Например, «Девушка с татуировкой дракона» - целый роман про расследовательскую журналистику.
Романы про расследовательскую журналистику писали и раньше. И в конце концов «Вся королевская рать» - это та самая расследовательская журналистика, в том числе, это такая классика жанра. Огромное количество книг, героями которых являются журналисты-расследователи за рубежом, есть и у нас, но у нас все-таки по большей части такие поделки. Мы не пошли дальше, наверное, потому что очень тяжело все же совмещать работу в реальном СМИ, реальный медиабизнес и развитие журналистских расследований. Для этого надо было оставить медиа и заняться развитием журналистских расследований. Я знаю такие примеры в других странах, когда у коллег получилось, и получилось очень здорово. Я видел (наверное, сейчас скажу неправильную вещь), но я видел, как в конце 90-х зарождались журналистские расследования на Украине. Я точно знаю, что на тот момент мы были на голову впереди. И я знаю к чему пришли они в начале 2010-х – это сеть из десятков, более сотни, журналистов-расследователей по всей Украине, которые делают великолепные материалы, которые не спускают ничего власти ни старой, ни новой. И которые работают очень и очень серьезно. Если мы говорим про журналистов-расследователей в мире, каждые полтора года проходит конференция журналистов-расследователей, всемирная. В этом году, если не ошибаюсь, по-моему, в ноябре она будет в Йоханнесбурге, в ЮАР. Я был на такой конференции, по-моему, 3 года назад, а может 4,5, потому что прошлая была Лиллехамере. Это огромный опыт, который ты получаешь из общения с коллегами, это технологии, которые используются и применимы не только в журналистских расследованиях, но и в повседневной журналистике. В общем, это, конечно, космос по сравнению с тем, что происходит у нас. Но при том я хочу сказать, что во всем мире журналисты-расследователи не катаются как сыр в масле. Я разговаривал, например, с греческими коллегами, которые занимаются расследованиями коррупции у себя там. У них зарплата, по-моему, мне коллега говорил – 700 долларов. И для Греции – это точно не сахар. И в России это в общем немного. Для Греции точно не сахар. Да, есть большая система помощи этому виду журналистской деятельности, есть всевозможные организации, которые помогают, которые спонсируют, но это не какие-то космические деньги, которые попадают в карманы журналистам, которые занимаются расследованиями по всему миру.Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка. ру»